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Витиньо и Чалов – в атаке ЦСКА на встречу с «Рубином»

17 мая 2017, 18:32
5

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 29-го тура РФПЛ. Отметим, что полузащитник Алан Дзагоев остался на скамейке запасных армейского клуба. Лучший игрок РФПЛ предыдущих двух туров Федор Чалов выйдет на поле с первых минут.

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М'Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жемалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (5)
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Mahone
1495036333
Чалов будущее ЦСКА!!!!!!!!!! Наигрывайте его,перспективный паренек
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dok66
1495037195
ЦСКА - победа ! Должен выигрывать !
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+50/-50
1495038453
Не выиграть у Рубина будет стыдно. Победа ЦСКА и +2 по мячам.
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