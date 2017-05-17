Витиньо и Чалов – в атаке ЦСКА на встречу с «Рубином»

Не выиграть у Рубина будет стыдно. Победа ЦСКА и +2 по мячам.
Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 29-го тура РФПЛ. Отметим, что полузащитник Алан Дзагоев остался на скамейке запасных армейского клуба. Лучший игрок РФПЛ предыдущих двух туров Федор Чалов выйдет на поле с первых минут.
«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М'Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жемалетдинов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
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