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    Витиньо и Чалов – в атаке ЦСКА на встречу с «Рубином»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 29-го тура РФПЛ. Отметим, что полузащитник Алан Дзагоев остался на скамейке запасных армейского клуба. Лучший игрок РФПЛ предыдущих двух туров Федор Чалов выйдет на поле с первых минут.

    «Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М'Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жемалетдинов.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

    Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    17.05.2017 18:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 мая 2017, 19:27

      Не выиграть у Рубина будет стыдно. Победа ЦСКА и +2 по мячам.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 мая 2017, 19:07

      Где Оланаре?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 19:06

      ЦСКА - победа ! Должен выигрывать !

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 18:52

      Чалов будущее ЦСКА!!!!!!!!!! Наигрывайте его,перспективный паренек

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