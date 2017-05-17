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    Братья Миранчуки выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч 29-го тура РФПЛ.

    «Урал»: Арапов, Данцев, Балажиц, Павленко, Димитров, Новиков, Маначурян, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    17.05.2017 16:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:20

      Урал победит !

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > dok66 17 мая 2017, 18:24

      Не кизди!!!!!

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 мая 2017, 17:15

      ни Павлюченко, ни Ари, не интересно))

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 17 мая 2017, 17:07

      Ау, как можно склонять такую фамилию?!
      это как про меня сказать: "у мистера Мирчи Лучески большие проблемы"

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Йогурт Мэн 17 мая 2017, 18:20

      нет, фамилии на -чук склоняются обычно. Не говорят же фильм Бондарчук. А говорят фильм БондарчукА. То же самое и во множественном числе

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > aimer1988 17 мая 2017, 18:27

      всё, вопрос решён, спросил у супруги-филолога.
      aimer1988, вы правы.

      так что не минусовать, ошибку свою признал.
      просто немного забавно звучит. как и Бондарчуки)

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