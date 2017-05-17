Братья Миранчуки выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч 29-го тура РФПЛ.

«Урал»: Арапов, Данцев, Балажиц, Павленко, Димитров, Новиков, Маначурян, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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