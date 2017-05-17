Базелли может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Торино» Даниэле Базелли может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Атлетико». Мадридский клуб уже выходил на связь с «Торино» по вопросу возможного трансфера игрока. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Базелли провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.