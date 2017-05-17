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    Базелли может перейти в «Атлетико»

    Полузащитник «Торино» Даниэле Базелли может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Атлетико». Мадридский клуб уже выходил на связь с «Торино» по вопросу возможного трансфера игрока. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Базелли провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: AS

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    17.05.2017 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 15:35

      Для Атлетико - это не деньги . Может в Испании заиграет с еще большей силой . Хотя - не факт .

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