«Вест Хэм» готов заплатить за Мертенса 30 миллионов

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс ближайшим летом может покинуть клуб. Интерес к 30-летнему бельгийцу проявляет «Вест Хэм». Сообщается, что англичане готовы заплатить за переход футболиста порядка 30 миллионов евро.

Текущее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до лета 2018 года. Еще одним претендентом на Мертенса называется «Манчестер Юнайтед».