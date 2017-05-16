«Вест Хэм» готов заплатить за Мертенса 30 миллионов

Де Лаурентиса не поймут если второй сезон подряд продаст лучшего бомбардира. В фарм-клубы запишут и не поверят в следующий раз при заявлениях типа - У нас самые высокие цели.
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс ближайшим летом может покинуть клуб. Интерес к 30-летнему бельгийцу проявляет «Вест Хэм». Сообщается, что англичане готовы заплатить за переход футболиста порядка 30 миллионов евро.
Текущее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до лета 2018 года. Еще одним претендентом на Мертенса называется «Манчестер Юнайтед».