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    «Вест Хэм» готов заплатить за Мертенса 30 миллионов

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс ближайшим летом может покинуть клуб. Интерес к 30-летнему бельгийцу проявляет «Вест Хэм». Сообщается, что англичане готовы заплатить за переход футболиста порядка 30 миллионов евро.

    Текущее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до лета 2018 года. Еще одним претендентом на Мертенса называется «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sportwitness

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    16.05.2017 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 11:01

      Де Лаурентиса не поймут если второй сезон подряд продаст лучшего бомбардира. В фарм-клубы запишут и не поверят в следующий раз при заявлениях типа - У нас самые высокие цели.

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