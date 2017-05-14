«Арсенал» готов заплатить за Мареза и Гибсона 55 миллионов

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон и нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна могут продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за переходы футболистов 55 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Гибсон провел за «Мидлсбро» в АПЛ 36 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. В активе Мареза – 34 встречи, шесть забитых мячей и три голевых паса.