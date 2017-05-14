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    «Арсенал» готов заплатить за Мареза и Гибсона 55 миллионов

    Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон и нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна могут продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за переходы футболистов 55 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Гибсон провел за «Мидлсбро» в АПЛ 36 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. В активе Мареза – 34 встречи, шесть забитых мячей и три голевых паса.

    Источник: Skysports

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    14.05.2017 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 16 мая 2017, 06:45

      бл@ть, где Мбапе?! Иско? Ройс?
      Какой нах@й Марез?! Какой еще Гибсон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Oblommoff 14 мая 2017, 20:21

      вот так усиление по-арсенальски

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