«Арсенал» готов заплатить за Мареза и Гибсона 55 миллионов

бл@ть, где Мбапе?! Иско? Ройс?
Какой нах@й Марез?! Какой еще Гибсон?
Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон и нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна могут продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за переходы футболистов 55 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне Гибсон провел за «Мидлсбро» в АПЛ 36 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. В активе Мареза – 34 встречи, шесть забитых мячей и три голевых паса.