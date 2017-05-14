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    Блан отверг три предложения из Испании в ожидании приглашения от «Барселоны»

    Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан намерен возглавить «Барселону». По информации La Parisien, за время годичной паузы, которую специалист взял после ухода из «ПСЖ», он отклонил предложения от «Бетиса», «Севильи» и «Лас-Пальмаса».

    Отметим, что в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» 51-летний специалист находится не на первых позициях.

    В сезоне-1996/97 Блан в качестве футболиста выступал за каталонский клуб и выиграл с командой три трофея.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 14:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 мая 2017, 15:59

      Ух какой принципиальный. Ну пусть ещё пару лет без работы тогда посидит, по выбирает.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 мая 2017, 15:02

      а бесхозный клубок звёзд с Невы не заинтересует мэтра..
      ?
      Хуже не будет.Всем.

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