Блан отверг три предложения из Испании в ожидании приглашения от «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан намерен возглавить «Барселону». По информации La Parisien, за время годичной паузы, которую специалист взял после ухода из «ПСЖ», он отклонил предложения от «Бетиса», «Севильи» и «Лас-Пальмаса».

Отметим, что в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» 51-летний специалист находится не на первых позициях.

В сезоне-1996/97 Блан в качестве футболиста выступал за каталонский клуб и выиграл с командой три трофея.