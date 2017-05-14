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    Семин: «Назаров в «Локомотиве»? Впервые слышу об этом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего немецкого клуба «Эрцгебирге» и сборной Азербайджана Дмитрия Назарова. Утверждалось, что трансфер одобрен российским специалистом.

    «Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности», – заявил Семин.

    В текущем сезоне Назаров провел 26 матчей во второй Бундеслиге, в которых забил девять голов.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2017 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:02

      Господа БОМБАРДИРы , думайте , что вбрасываете на сайт . Так ведь и до полной лажи не далеко .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 14 мая 2017, 13:58

      утка очередная

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 14 мая 2017, 12:55

      Надо брать этого гения!!!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 мая 2017, 12:49

      Дурдом какой то!!!! Зачем придумывать черт знает что? Зачем Назаров ЛОКО. 9 мячей во второй бундеслиге.......ох.еть бомбардир в 27 лет!!!!

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