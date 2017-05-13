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    Бразильский журналист: «Гремио» согласился продать нападающего Луана в «Ливерпуль» за 23 миллиона

    Форвард «Гремио» Луан продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает бразильский журналист Луис Фелипе Аморин. Согласно его данным, клуб из Порту-Алегри согласился отпустить футболиста в «Ливерпуль» за 23 миллиона фунтов.

    В нынешнем розыгрыше Кубка Либертадорес 24-летний нападающий забил три гола в трех матчах. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

    В 2016 году Луан в составе сборной Бразилии до 23-х лет выиграл олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 19:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 13 мая 2017, 20:14

      Не факт, что еще заиграет, а отдают 23 ляма

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > EcioAuditore 13 мая 2017, 21:37

      ну так про каждого игрока можно сказать... когда и Коутиньо приходил тоже было не факт что заиграет и Фирмино так же...

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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > RedGreenHooligan 14 мая 2017, 07:05

      Не все бразильцы заигрывали за свои команды, что в европе, что у нас

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