Бразильский журналист: «Гремио» согласился продать нападающего Луана в «Ливерпуль» за 23 миллиона

Форвард «Гремио» Луан продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает бразильский журналист Луис Фелипе Аморин. Согласно его данным, клуб из Порту-Алегри согласился отпустить футболиста в «Ливерпуль» за 23 миллиона фунтов.

В нынешнем розыгрыше Кубка Либертадорес 24-летний нападающий забил три гола в трех матчах. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

В 2016 году Луан в составе сборной Бразилии до 23-х лет выиграл олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.