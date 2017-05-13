Лоськов выйдет с первых минут в составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» и «Оренбурга» на встречу 28-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов, Майкон, Ари.

«Оренбург»: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Афонин, Сиваков, Благо, Парняков, Драгун, Дуриш, Лобжанидзе.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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