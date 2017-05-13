Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лоськов выйдет с первых минут в составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

    Стал известен стартовый состав «Локомотива» и «Оренбурга» на встречу 28-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов, Майкон, Ари.

    «Оренбург»: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Афонин, Сиваков, Благо, Парняков, Драгун, Дуриш, Лобжанидзе.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 мая 2017, 20:23

      Он ещё живой.... или просто шевелится? Заменят на 15-й минуте?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 13 мая 2017, 20:15

      Пропустил момент:(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 мая 2017, 20:13

      Все через жопу сделали! Зачем выпустили его в старте на 15 минут, че за бред, уж дали бы доиграть первый тайм или выпустили бы за 15 минут до конца! Долбаебы!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Munez89 13 мая 2017, 20:24

      здесь скорее всего была некая подоплека в виде того, что Лоськов многолетний капитан Локо, плеймейкер, который тащил команду много лет передает эстафету Миранчуку, который должен взвалить на себя лидерские функции после его ухода...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > RedGreenHooligan 13 мая 2017, 20:29

      Да ну нет, Миранчук тоже съебет скоро!
      Ну не так это делается, даже если твоя мысль верна!
      Проводили блин легенду..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Munez89 13 мая 2017, 20:34

      на всех не угодишь! думаю так сам Лоськов захотел выйти с первых минут с капитанской повязкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 13 мая 2017, 20:06

      А по телевизору его не показывают :(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 мая 2017, 19:59

      Наша легенда! Вырасти в такого же замечательного тренера каким игроком ты был и верни титул в Черкизово!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      lokoman92 13 мая 2017, 19:06

      Главное что бы достойно отыграл в этом матче) хвала и слава №10!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 мая 2017, 18:54

      Легенда №10

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 18:44

      легенда уходит

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11