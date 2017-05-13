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    АПЛ. «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером», Марез не забил пенальти

    В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» одержал победу над «Лестером» – 2:1. Отметим, что в концовке игры нападающий гостей Рияд Марез не реализовал пенальти.

    Данный успех позволил «горожанам» набрать 72 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» – девятый.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Манчестер Сити – Лестер – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Силва, 29; 2:0 – Жезус, 36 (с пенальти); 2:1 – Оказаки, 42.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 17:03

      Не могу найти в и-нете незабитый пенальти Мареза . По текстовой трансляции - якобы двойной удар при пенальти . Такое редко бывает .

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 16:32

      Молодцы!!! С победой!!!!!!!!

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