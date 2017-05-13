АПЛ. «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером», Марез не забил пенальти

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» одержал победу над «Лестером» – 2:1. Отметим, что в концовке игры нападающий гостей Рияд Марез не реализовал пенальти.

Данный успех позволил «горожанам» набрать 72 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» – девятый.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Манчестер Сити – Лестер – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Силва, 29; 2:0 – Жезус, 36 (с пенальти); 2:1 – Оказаки, 42.

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