РФПЛ. «Спартак» в гостях обыграл «Амкар»

В матче 28-го тура РФПЛ обеспечивший себе чемпионство «Спартак» в гостях оказался сильнее «Амкара» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Самедов.

Таким образом, пермский клуб остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. В активе «Спартака» – 66 баллов.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Самедов, 50.

Амкар: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Салугин, 78), Гиголаев (Прокофьев, 86), Гол, Баланович (Костюков, 60), Гасилин, Бодул.

Спартак: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов, Леонтьев, Глушаков (Тимофеев, 73), Самедов, Джано, Мельгарехо (Промес, 59), Луис Адриано (Зе Луиш, 59).

Предупреждение: Занев, 76 – нет.

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