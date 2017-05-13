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РФПЛ. «Спартак» в гостях обыграл «Амкар»

13 мая 2017, 16:22
13

В матче 28-го тура РФПЛ обеспечивший себе чемпионство «Спартак» в гостях оказался сильнее «Амкара» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Самедов.

Таким образом, пермский клуб остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. В активе «Спартака» – 66 баллов.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Самедов, 50.

Амкар: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Салугин, 78), Гиголаев (Прокофьев, 86), Гол, Баланович (Костюков, 60), Гасилин, Бодул.

Спартак: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов, Леонтьев, Глушаков (Тимофеев, 73), Самедов, Джано, Мельгарехо (Промес, 59), Луис Адриано (Зе Луиш, 59).

Предупреждение: Занев, 76 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак
Комментарии (13)
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turist82
1494682050
Без мотивации...полудублем - нормально
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oyabun
1494682082
С победой Спартак! Кратко по игре: она в исполнении Спартака была столь же невнятна и сумбурна как и в игре с Уралом, но это объяснимо полуэкспериментальным несыгранным составом и отсутствием должной мотивации. По молодым игрокам можно отметить полезную игру Тимофеева и бесполезную игру Леонтьева. Но, главное результат и очередная победа. С чем всех КБ и поздравляю!
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NEON-SM
1494682254
с победой ребяты)))))
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Mahone
1494682424
а Мы чемпионы,поздравляю всех,кто болеет за Спартак,удачи в Лиге Чемпионов!!!!!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494682573
Ай да Спартак,даже после такой гулянки в прошлые выходные,всё-равно обыграл Амкар,всем назло. Молодцы ребята! Браво! Спартак чемпион!
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Houston
1494682623
Красно белая братва, всех с победой, обнимаю!!!
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NEON-SM
1494682730
Селихов то неплохо тащит, конечно моментов не много, но идеально провёл на ноль
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Fancyfall
1494683541
из позитивного - гол! с победой!
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Футболозавр Рекс
1494686526
Да пацаны просто Селихова проверяли, прописку так сказать, вот и позволяли Амкару создавать моменты!
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OfaZavr
1494689847
Всех красно-белых с победой! Саша Самедов спасибо!
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