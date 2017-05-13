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    РФПЛ. «Спартак» в гостях обыграл «Амкар»

    В матче 28-го тура РФПЛ обеспечивший себе чемпионство «Спартак» в гостях оказался сильнее «Амкара» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Самедов.

    Таким образом, пермский клуб остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. В активе «Спартака» – 66 баллов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Самедов, 50.

    Амкар: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Салугин, 78), Гиголаев (Прокофьев, 86), Гол, Баланович (Костюков, 60), Гасилин, Бодул.

    Спартак: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов, Леонтьев, Глушаков (Тимофеев, 73), Самедов, Джано, Мельгарехо (Промес, 59), Луис Адриано (Зе Луиш, 59).

    Предупреждение: Занев, 76 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 16:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:37

      Всех красно-белых с победой! Саша Самедов спасибо!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 мая 2017, 17:42

      Да пацаны просто Селихова проверяли, прописку так сказать, вот и позволяли Амкару создавать моменты!

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 мая 2017, 16:59

      Победа полудубля, что тоже неплохо. Надо Каррере понять, на кого рассчитывать в следующем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +3489

      Fancyfall 13 мая 2017, 16:52

      из позитивного - гол!
      с победой!

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 13 мая 2017, 16:39

      Полтора часа скучной нудятины ...
      Бокетти и Кутепов - видимо наигрываются парой в центре обороны ... в целом неплохо ... хотя у Амкара и нападения-то как такового нет ... поэтому сложно оценивать
      Джикия - ну ни разу не фланговый защитник
      Тигиев - вроде неплохо ... по крайней мере не хуже Ещенко ... еще бы в атаку поактивней бегал
      Глушаков - все как обычно
      Леонтьев - ни о чем ... много ошибался, проигрывал единоборства ... что ни пас, то назад
      Самедов - хоть и забил гол, но который матч уже хреново играет ... несколько обрезов ... никакой подстраховки в обороне ... в атаке беззубо ...
      Мельгарехо - что был на поле, что не был ... можно было и без него сыграть
      Джано - почти потерялся на поле ... все ждали от него обостряющих действий, организации атакующей игры ... а в итоге, где-то побегал, что-то поделал ...
      Адриано - вроде и старался цепляться за мячи, но без нормальной поддержки там сложно что-то сделать
      Зе Луиш, Промес - видимо вышли просто побегать ...
      Тимофеев - было пару хороших действий, но мало времени на поле провел ...
      Селихов - ляпов не было, хотя чувствовалась какая-то напряженность в действиях ...

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 16:38

      Селихов то неплохо тащит, конечно моментов не много, но идеально провёл на ноль

      3
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      Рейтинг: +450

      Houston 13 мая 2017, 16:37

      Красно белая братва, всех с победой, обнимаю!!!

      5
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 13 мая 2017, 16:36

      Ай да Спартак,даже после такой гулянки в прошлые выходные,всё-равно обыграл Амкар,всем назло. Молодцы ребята! Браво! Спартак чемпион!

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 16:33

      а Мы чемпионы,поздравляю всех,кто болеет за Спартак,удачи в Лиге Чемпионов!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 16:30

      с победой ребяты)))))

      5
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