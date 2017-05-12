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    «Рубин» ответил «Зениту» мемом на новость о переносе матча на «Петровский»

    «Рубин» отреагировал на информацию о переносе матча 29-го тура чемпионата России «Зенит»«Краснодар» на стадион «Петровский». Пресс-служба казанского клуба использовала популярный интернет-мем «I know what you feel, bro» («Я знаю, что ты чувствуешь, брат»).

    Напомним, что «Казань-Арена» была открыта в 2013 году. Команда из Татарстана провела на нем несколько матчей, но затем вернулась на стадион «Центральный».

    Источник: Twitter

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    12.05.2017 00:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 мая 2017, 09:41

      ...и не только.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 12 мая 2017, 09:06

      Страна погрязшая в нелепости...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 12 мая 2017, 05:29

      Надо было назвать стадион "Кресты" и выбить девиз на его стене: "Хотели как лучше, а получилось как обычно!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > serglider 12 мая 2017, 11:51

      и весь стадион в наколках))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 12 мая 2017, 04:58

      Чебурашка: Мы строили, строили и наконец построили.
      Мудко: Мы строили, строили и на конец.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 12 мая 2017, 03:55

      должна 5 лет быть гарантия не меньше )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 мая 2017, 00:59

      открыли стад))))))поле - огород,такие куски дерна отлетают ,что страшно,столько денег вбухали.а толку(точнее распилили столько денег)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 12 мая 2017, 00:27

      Да ладно вам, есть же еще год гарантии. Может получится сдать стадион обратно по гарантии))

      2
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > xColaz 12 мая 2017, 00:46

      все с гарантиями уже сбежали..

      2
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