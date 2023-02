«Рубин» ответил «Зениту» мемом на новость о переносе матча на «Петровский»

«Рубин» отреагировал на информацию о переносе матча 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» на стадион «Петровский». Пресс-служба казанского клуба использовала популярный интернет-мем «I know what you feel, bro» («Я знаю, что ты чувствуешь, брат»).

Напомним, что «Казань-Арена» была открыта в 2013 году. Команда из Татарстана провела на нем несколько матчей, но затем вернулась на стадион «Центральный».