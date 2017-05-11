Варди и Санчес – главные кандидаты на усиление линии нападения «Атлетико»

Нападающие Джейми Варди и Алексис Санчес вошли в список потенциальных покупок мадридского «Атлетико». Эти игроки считаются главными кандидатами для трансфера уже в летнее окно.

В нынешнем сезоне Санчес провел 35 матчей в английской Премьер-лиге, забив 20 голов и сделав 10 голевых передач. На счету Варди 12 мячей и шесть ассистов в 32 встречах.

Альтернативными вариантами усиления называются Эдинсон Кавани и Альваро Мората.