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    Варди и Санчес – главные кандидаты на усиление линии нападения «Атлетико»

    Нападающие Джейми Варди и Алексис Санчес вошли в список потенциальных покупок мадридского «Атлетико». Эти игроки считаются главными кандидатами для трансфера уже в летнее окно.

    В нынешнем сезоне Санчес провел 35 матчей в английской Премьер-лиге, забив 20 голов и сделав 10 голевых передач. На счету Варди 12 мячей и шесть ассистов в 32 встречах.

    Альтернативными вариантами усиления называются Эдинсон Кавани и Альваро Мората.

    Источник: Independent.co.uk

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    11.05.2017 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 мая 2017, 19:56

      может и заинтересовались, но и только! у них нет столько бабла на покупку! А если даже есть то все равно не купят! ))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 мая 2017, 21:58

      Варди как то не в тему...гамейро не хуже явно

      0
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      Рейтинг: +66

      Нил78 11 мая 2017, 21:56

      Атлетико однозначно нужны игроки топ уровня. Спору нет команда классная, но для того, чтобы выиграть в лиге чемпионов одного класса мало, нужны звезды, которые гармонично впишутся в команду. Да и Симеоне об этом говорил неоднократно. Удачи тебе Диего!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 мая 2017, 20:09

      Санчес им по стилю игры точно подойдет.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 мая 2017, 20:05

      Что то сильно замахнулись)

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