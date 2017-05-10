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    «Реал» впервые пропустил два гола к 16-й минуте в Лиге чемпионов

    На «Висенте Кальдерон» идет ответный полуфинал Лиги чемпионов. «Атлетико» ведет в счете у «Реала» – 2:1 (49-я минута).

    Сауль открыл счет на 12-й минуте. Антуан Гризманн спустя четыре минуты ударом с пенальти удвоил преимущество команды Диего Симеоне. Таким образом, «сливочные» впервые за время участия в Лиге чемпионов пропустили два мяча к 16-й минуте. За три минуты до перерыва Иско сократил отставание.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 мая 2017, 05:58

      Где рекорды, там и антирекорды. Но это не страшно, ведь главное результат. А результат - финал. Поздравляю Реал.

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