«Реал» впервые пропустил два гола к 16-й минуте в Лиге чемпионов

На «Висенте Кальдерон» идет ответный полуфинал Лиги чемпионов. «Атлетико» ведет в счете у «Реала» – 2:1 (49-я минута).

Сауль открыл счет на 12-й минуте. Антуан Гризманн спустя четыре минуты ударом с пенальти удвоил преимущество команды Диего Симеоне. Таким образом, «сливочные» впервые за время участия в Лиге чемпионов пропустили два мяча к 16-й минуте. За три минуты до перерыва Иско сократил отставание.