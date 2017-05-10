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    Ляпорт может заменить Терри в «Челси»

    Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт входит в список кандидатов на переход в «Челси», сообщает ESPN. Известно, что в услугах данного футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

    В команде Антонио Конте 22-летний Ляпорт может стать заменой ветерану Джону Терри, который по окончании сезона покинет лондонскую команду. Известно, что в контракте француза, действующем до лета 2020 года, значится сумма отступных, которая равна почти 55 миллионам фунтов стерлингов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 мая 2017, 14:38

      Джона никто не заменит))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      а013аа 10 мая 2017, 21:28

      В евро это почти 70, и зачем если есть Зума, Аке, Кристенсен, Калас, Гектор и Миазга

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 мая 2017, 16:21

      Не плохо

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 10 мая 2017, 11:11

      надо брать

      0
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