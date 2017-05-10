Ляпорт может заменить Терри в «Челси»

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт входит в список кандидатов на переход в «Челси», сообщает ESPN. Известно, что в услугах данного футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

В команде Антонио Конте 22-летний Ляпорт может стать заменой ветерану Джону Терри, который по окончании сезона покинет лондонскую команду. Известно, что в контракте француза, действующем до лета 2020 года, значится сумма отступных, которая равна почти 55 миллионам фунтов стерлингов.