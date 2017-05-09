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    «Ювентус» на 690-й минуте прервал «сухую» серию, показав второй результат в истории Лиги чемпионов

    В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» нападающий гостей Килиан Мбаппе поразил ворота соперника на 69-й минуте, прервав «сухую» серию туринского клуба, которая составила 690 минут.

    Таким образом, «Ювентус» показал второй в истории Лиги чемпионов результат по продолжительности серии без пропущенных мячей. Лучшим является «Арсенал», который в сезоне-2005/06 не пропускал на протяжении 995 минут.

    Источник: Twitter

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    09.05.2017 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 мая 2017, 00:06

      Может лучше сейчас,и с глаз долой! Финал грядет,не до рекордов,на кону титул

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 мая 2017, 08:55

      Вот это канониры сильны были, не то что сейчас

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 мая 2017, 04:56

      Жаль! Хотелось, чтобы Буффон выиграл Лигу "сухим".

      0
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