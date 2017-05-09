«Ювентус» на 690-й минуте прервал «сухую» серию, показав второй результат в истории Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» нападающий гостей Килиан Мбаппе поразил ворота соперника на 69-й минуте, прервав «сухую» серию туринского клуба, которая составила 690 минут.

Таким образом, «Ювентус» показал второй в истории Лиги чемпионов результат по продолжительности серии без пропущенных мячей. Лучшим является «Арсенал», который в сезоне-2005/06 не пропускал на протяжении 995 минут.