Винисиус Жуниор прошел обследование для «Реала»

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор прошел медицинское обследование для «Реала». 16-летний форвард до своего совершеннолетия будет выступать у себя на родине. Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за юного футболиста 61 миллион евро.

При этом мадридцы выиграли борьбу за нападающего у «Барселоны». Каталонцы оценивали игрока в 40 миллионов евро. Как утверждается, «Реал» пообещал форварду, что он напрямую попадет в основную команду, минуя молодежку.