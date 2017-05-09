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    Винисиус Жуниор прошел обследование для «Реала»

    Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор прошел медицинское обследование для «Реала». 16-летний форвард до своего совершеннолетия будет выступать у себя на родине. Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за юного футболиста 61 миллион евро.

    При этом мадридцы выиграли борьбу за нападающего у «Барселоны». Каталонцы оценивали игрока в 40 миллионов евро. Как утверждается, «Реал» пообещал форварду, что он напрямую попадет в основную команду, минуя молодежку.

    Источник: Marca

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    09.05.2017 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 мая 2017, 10:42

      Неладно что-то в Датском королевстве. Сумма исходя из годков наоборот ????

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 9 мая 2017, 12:52

      Кто это?

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