Источник: «Реал» заплатит 61 миллион за 16-летнего игрока «Фламенго» Винисиуса

Бразильское издание Globoesporte сообщает о том, что «Реал» договорился о переходе нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Футболист присоединится к мадридскому клубу не раньше 2018 года, когда достигнет совершеннолетия. Общая сумма трансфера оценивается в 61 миллион евро.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к бразильцу со стороны «Барселоны». Источник сообщает, что «сливочные» заплатят за игрока юношеской сборной Бразилии на 20 миллионов больше, чем предлагал каталонский клуб.