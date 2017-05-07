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    Источник: «Реал» заплатит 61 миллион за 16-летнего игрока «Фламенго» Винисиуса

    Бразильское издание Globoesporte сообщает о том, что «Реал» договорился о переходе нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Футболист присоединится к мадридскому клубу не раньше 2018 года, когда достигнет совершеннолетия. Общая сумма трансфера оценивается в 61 миллион евро.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к бразильцу со стороны «Барселоны». Источник сообщает, что «сливочные» заплатят за игрока юношеской сборной Бразилии на 20 миллионов больше, чем предлагал каталонский клуб.

    Источник: Globo

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    07.05.2017 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 7 мая 2017, 15:49

      Фламенго тащи больше филок!!!

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 7 мая 2017, 14:27

      Скромненько...

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 мая 2017, 14:26

      Стало бы отличным приобретением,будущее сборной Бразилии и не такой пафосный,как Неймар

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