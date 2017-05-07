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    Неявка Карреры на пресс-конференцию может быть рассмотрена 11 мая

    КДК РФС рассмотрит неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью» (1:0) 11 мая. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

    Напомним, ранее сообщалось, что итальянский специалист может получить штраф в размере 100 тысяч рублей.

    «Заседание комитета пройдет 11 мая. Будет ли рассмотрена неявка Карреры? Давайте дождемся рапорта делегата матча», – сказал Григорьянц.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2017 11:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +173

      agrmark 7 мая 2017, 15:49

      Что непонятно, это личное дело. Он был недоволен игрой команды, и мы тоже!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 мая 2017, 15:20

      - а почему не 8 мая???, или КДК уже 8-го начинает "отмечать" день своей "победы" )))???, "комететчики", вы бы лучше помогли СКР в расследовании того, в чьи карманы отправились народные деньги! от строительства "зенит-арены" , ворьё на ворье(((...Вам не стыдно???, займитесь делом!!!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 12:42

      Видно было что Каррера недоволен игрой команды в игре с Томью

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2017, 12:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нужно 1 млн. евро, т.к. зарплата у него в евро.

      -6
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      Рейтинг: +1191

      ttter > vladimir-7 7 мая 2017, 18:23

      Вы не знаете какая валюта в России?

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 12:16

      да пошли вы, кто придумал эту фигню, подумаешь неявка, может чё случилось, вообще свободный человек, это у вас комиссия только штрафует всех и всё, куда бабло деваете уроды?

      8
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