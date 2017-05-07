Неявка Карреры на пресс-конференцию может быть рассмотрена 11 мая

КДК РФС рассмотрит неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью» (1:0) 11 мая. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский специалист может получить штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Заседание комитета пройдет 11 мая. Будет ли рассмотрена неявка Карреры? Давайте дождемся рапорта делегата матча», – сказал Григорьянц.