ЦСКА лишился шансов на первое место в РФПЛ

ЦСКА лишился шансов на чемпионство после победы «Спартака» над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

За три тура до конца сезона армейцы уступают красно-белым десять очков.

Занять первое место в РФПЛ теоретически еще может «Зенит». Осечка в сегодняшнем поединке с «Тереком» также лишит петербуржцев шансов на титул.