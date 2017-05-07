ЦСКА лишился шансов на первое место в РФПЛ

В этом году Спартак заслужил чепионство. Уровень чемпионата, конечно, снизился, и Спартак лучше других команд прошел этот кризис. Ровнее всех прошел чемпионат.
Но и для ЦСКА есть свои плюсы. Во второй части сезона команда играла неплохо(голевые ошибки со Спартаком не считаем), моменты создавала, но обязательно нужен забивной нападающий или своим больше доверять. Также больше стали выходить свои воспитанники, хотелось бы чтобы время больше им давал тренер, посмотеть Жамалетдинова с Гордюшенко. Надо возвращать из аренды Чернова и Ткачева обязательно.
Так что можно считать этот сезон переходным со сменой поколений, тем более что молодежка выигрывает.
ЦСКА лишился шансов на чемпионство после победы «Спартака» над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.
За три тура до конца сезона армейцы уступают красно-белым десять очков.
Занять первое место в РФПЛ теоретически еще может «Зенит». Осечка в сегодняшнем поединке с «Тереком» также лишит петербуржцев шансов на титул.