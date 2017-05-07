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    ЦСКА лишился шансов на первое место в РФПЛ

    ЦСКА лишился шансов на чемпионство после победы «Спартака» над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    За три тура до конца сезона армейцы уступают красно-белым десять очков.

    Занять первое место в РФПЛ теоретически еще может «Зенит». Осечка в сегодняшнем поединке с «Тереком» также лишит петербуржцев шансов на титул.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 06:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +387

      petlyra 8 мая 2017, 04:28

      В этом году Спартак заслужил чепионство. Уровень чемпионата, конечно, снизился, и Спартак лучше других команд прошел этот кризис. Ровнее всех прошел чемпионат.
      Но и для ЦСКА есть свои плюсы. Во второй части сезона команда играла неплохо(голевые ошибки со Спартаком не считаем), моменты создавала, но обязательно нужен забивной нападающий или своим больше доверять. Также больше стали выходить свои воспитанники, хотелось бы чтобы время больше им давал тренер, посмотеть Жамалетдинова с Гордюшенко. Надо возвращать из аренды Чернова и Ткачева обязательно.
      Так что можно считать этот сезон переходным со сменой поколений, тем более что молодежка выигрывает.

      0
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      Рейтинг: +8

      faZ 7 мая 2017, 15:25

      С такой Экономикой и бронза отличный результат ! А всех болел Спартака поздравляю !

      -2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 мая 2017, 11:17

      Спартак заслужил чемпионство, имея отрыв в 10 очков да ещё и обыграв армейцев в двух матчей. Сказка для красно-белых!

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Nesterenko 7 мая 2017, 17:32

      - друг!, не обижайся, ...это не сказка, это - объективная реальность!...желаю всем - побед!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 мая 2017, 10:52

      чё считать то уже ясно что спартак чемпион

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 мая 2017, 10:20

      Спасибо Гинер за Стадион! Ну продал ты Мусу за 21.000.000$ Купи бляяя какие аренды! и Еременко просто подвел!

      2
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 7 мая 2017, 08:41

      Где этот конь с ником ( champion_cska ) читай эта новость для тебя.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Spartak115 7 мая 2017, 12:35

      Ну, пока чемпион и есть ЦСКА. Другого пока нет.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > vladimir-7 7 мая 2017, 17:29

      - Ваш, уже бумажный "чемпион" умер ещё 30 апреля 2017 года!!!, включите свои мозги и прозрейте!...скоро 9-й день (((. Я могу понять "обдолбанную" и невежественную молодёжь, но Вы то - взрослый человек,а с реальностью никак считаться не хотите, или не можете!!!...ХХI-й век на дворе!, а Вы всё про команду "лейтенантов"...давно это было, а сегодня - Спартак Чемпион!!! Всем здоровья!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > кеша_КБ 8 мая 2017, 07:21

      Сегодня да, согласен-после игры Терека с Зенитом.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 мая 2017, 07:58

      С такой "экономикой", потерями и "трансферами" в этом сезоне и не мудрено. Нормально и бронзу взять, а уж в ЛЧ пройти будет просто подарок болелам!

      3
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > VIPded 7 мая 2017, 22:22

      Ни чего брат мы еще в отборы ЛЧ попадем.

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 мая 2017, 07:52

      Будут делать работу над ошибками...

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 7 мая 2017, 07:50

      2 место

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 мая 2017, 07:40

      для такого бюджета этого сезона и 2 место будет отличным результатом

      2
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