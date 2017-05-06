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    Клубы из Китая, Турции и Италии хотят заполучить Маскерано

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может покинуть каталонский клуб по окончании сезона. Игрок сборной Аргентины уже получил несколько предложений от других команд.

    Сообщается, что 32-летнего футболиста этим летом намерены приобрести клубы из Китая, Турции и Италии.

    Контракт Маскерано с «Барселоной» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше Примеры защитник провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    06.05.2017 14:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 мая 2017, 16:15

      В Китай надо перебраться ему, и платят больше и нам выгодно! ))

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