Клубы из Китая, Турции и Италии хотят заполучить Маскерано

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может покинуть каталонский клуб по окончании сезона. Игрок сборной Аргентины уже получил несколько предложений от других команд.

Сообщается, что 32-летнего футболиста этим летом намерены приобрести клубы из Китая, Турции и Италии.

Контракт Маскерано с «Барселоной» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше Примеры защитник провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.