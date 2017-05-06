«Манчестер Сити» готов заплатить 70 миллионов за Алекса Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до 70 миллионов евро.

Отмечается, что видеть бразильца в своей команде желает лично Хосеп Гвардиола, который является большим поклонником игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Сандро забил два гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах.