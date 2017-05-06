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    «Манчестер Сити» готов заплатить 70 миллионов за Алекса Сандро

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до 70 миллионов евро.

    Отмечается, что видеть бразильца в своей команде желает лично Хосеп Гвардиола, который является большим поклонником игрока.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Сандро забил два гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах.

    Источник: Football Italia

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    06.05.2017 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 6 мая 2017, 13:22

      Из сильнейшего клуба Европы на данный момент в борцы за 3-4ю строчку АПЛ. Если только за деньгами!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Gr1goRush 6 мая 2017, 14:17

      Очень тонко и верно подмечено!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 мая 2017, 12:49

      Разорит Пеп шейха Мансура, к бабке не ходи, а толку не будет, всё равно всё проиграет))

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