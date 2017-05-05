Билич: «И не Эйнштейнам понятно, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ»

А что же этот то "лучший футбол-Тоттенхэма" 2ой или 3ий го дподряд Результата то не даёт... Чемпионами не стали... под конец сезона всегда валятся как песочный домик! Куры не достойны быть Чемпионами АПЛ!
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич похвалил «Тоттенхэм». Напомним, команда идет на втором месте в Премьер-лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
«И не Эйнштейнам понятно, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ», – сказал Билич.
В первом круге встреча между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.