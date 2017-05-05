Билич: «И не Эйнштейнам понятно, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич похвалил «Тоттенхэм». Напомним, команда идет на втором месте в Премьер-лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

«И не Эйнштейнам понятно, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ», – сказал Билич.

В первом круге встреча между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.