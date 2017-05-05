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    Билич: «И не Эйнштейнам понятно, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич похвалил «Тоттенхэм». Напомним, команда идет на втором месте в Премьер-лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

    «И не Эйнштейнам понятно, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ», – сказал Билич.

    В первом круге встреча между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.

    Источник: АПЛ

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    05.05.2017 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 6 мая 2017, 00:27

      А что же этот то "лучший футбол-Тоттенхэма" 2ой или 3ий го дподряд Результата то не даёт... Чемпионами не стали... под конец сезона всегда валятся как песочный домик! Куры не достойны быть Чемпионами АПЛ!

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