Икарди показал свою новую татуировку на все тело

Капитан «Интера» Мауро Икарди опубликовал в своем инстаграме фото с новой татуировкой, которая занимает практически все тело футболиста. 24-летний аргентинец за пять месяцев трижды был в салоне у своего знакомого мастера, чтобы закончить тату.

Стоит отметить, что на татуировке изображены лев со львятам, что символизирует семью. Кроме того, нанесены имена его жены Ванды Нары и детей.