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    Икарди показал свою новую татуировку на все тело

    Капитан «Интера» Мауро Икарди опубликовал в своем инстаграме фото с новой татуировкой, которая занимает практически все тело футболиста. 24-летний аргентинец за пять месяцев трижды был в салоне у своего знакомого мастера, чтобы закончить тату.

    Стоит отметить, что на татуировке изображены лев со львятам, что символизирует семью. Кроме того, нанесены имена его жены Ванды Нары и детей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.05.2017 11:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 мая 2017, 10:16

      Прочел Ванды ДЫРЫ.... Что-то в этом есть. Но не переживай Икарди, лет через 7 она себе помоложе найдет, не води никого домой с молодёжки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 4 мая 2017, 17:36

      еб*ан

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 4 мая 2017, 17:06

      забыл дописать женился на шлюхе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 мая 2017, 16:36

      очередная школьная парта

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ 4 мая 2017, 14:05

      Личное дело каждого делать татухи такие,мне лично не нравится....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      paNYA020294 4 мая 2017, 13:31

      Майкл Скофилд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      besk 4 мая 2017, 13:10

      Скажи привет раку кожи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 4 мая 2017, 12:45

      ну хоть не церковь...купола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 4 мая 2017, 12:09

      Уродство... Лучшая татуировка - это НЕ нанесенная татуировка...

      8
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > АртурZaСМ 4 мая 2017, 14:43

      Эт точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 мая 2017, 11:49

      tigr.

      0
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