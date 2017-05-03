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    Уткин: «Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы», а не Васин поднялся до уровня ЦСКА»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возвращении во время зимнего трансферного окна защитника ЦСКА Виктора Васина из аренды из «Уфы».

    «Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы», а не Васин поднялся до уровня ЦСКА», – сказал Уткин.

    Отметим, что ошибка Васина стала роковой в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).

    Источник: Спорт FM

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    03.05.2017 18:17
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 мая 2017, 18:03

      Вообще я не верил, что В. Уткин опустился очень низко, но теперь полностью в этом
      убедился. Васина не купили, а он вернулся из аренды. Я очень рад, что если УФА
      встанет в один ряд с такими командами как ЦСКА. Уткин, пора тебе завязывать.

      2
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      Рейтинг: +2564

      атеист > vladimir-7 5 мая 2017, 09:11

      ..."В. Уткин опустился очень низко...", так он высоко и не поднимался никогда, просто сейчас умело "подлез под плинтус"...

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      Рейтинг: +190

      Konb48 4 мая 2017, 17:34

      Уткин вроде хороший комментатор, да и "Большой вопрос" вел великолепно, но как что-нибудь скажет иной раз...

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 мая 2017, 13:47

      ЦСКА купил ахахаахаа! Это у тебя уровень минусовой! )))

      2
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      Рейтинг: +195

      Colonist 4 мая 2017, 11:53

      зачем оскорблять Уфу?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      pravda 4 мая 2017, 09:38

      Спорт у нас чем то смахивает на передачу "кривое зеркало"...столько хохмачей ))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 мая 2017, 09:06

      Ну обосрался разок, с кем не бывает. В след.раз будет играть проще.
      Игнашевич тоже привозил не раз, "гений" дриблинга.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 мая 2017, 05:41

      «Купив Васина» - а когда это ЦСКА купил Васина? ) это игрок ЦСКА, он был в АРЕНДЕ у Уфы.

      3
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      Рейтинг: +5113

      hunta 4 мая 2017, 05:28

      Ну у каждого своё мнение... По мне так Уткино место - "С 15 июля 2016 года назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн»". - Это самое то......

      2
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      Рейтинг: +387

      petlyra 4 мая 2017, 03:40

      А разве Васина покупали? Как можно купить своего игрока, играющего в аренде?
      Уткин проспал вспышку что-ли?

      7
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      Рейтинг: +2564

      атеист > petlyra 4 мая 2017, 05:43

      Уткин, не имея высшего образования, именует себя журналистом, кто его двигает, не знаю. Но отсутствие профессионализма - налицо....

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 22:49

      В точку Василий

      0
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