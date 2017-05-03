Уткин: «Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы», а не Васин поднялся до уровня ЦСКА»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возвращении во время зимнего трансферного окна защитника ЦСКА Виктора Васина из аренды из «Уфы».

«Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы», а не Васин поднялся до уровня ЦСКА», – сказал Уткин.

Отметим, что ошибка Васина стала роковой в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).