Уткин: «Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы», а не Васин поднялся до уровня ЦСКА»

Вообще я не верил, что В. Уткин опустился очень низко, но теперь полностью в этом
убедился. Васина не купили, а он вернулся из аренды. Я очень рад, что если УФА
встанет в один ряд с такими командами как ЦСКА. Уткин, пора тебе завязывать.
Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возвращении во время зимнего трансферного окна защитника ЦСКА Виктора Васина из аренды из «Уфы».
«Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы», а не Васин поднялся до уровня ЦСКА», – сказал Уткин.
Отметим, что ошибка Васина стала роковой в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).