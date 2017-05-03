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    Зозуля ведет переговоры с клубом из США

    Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля может продолжить карьеру в США.

    По информации источника, 27-летний форвард в настоящее время ведет переговоры с американским клубом «Нью-Йорк Космос». Предполагается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.

    Напомним, что зимой Зозуля был близок к переходу в «Райо Вальекано», но трансфер сорвался из-за акции протеста мадридских болельщиков, которые обвинили украинца в неонацизме.

    Источник: Marca

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    03.05.2017 13:36
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 5 мая 2017, 01:02

      Радуют дружные патриотичные комменты!) К военным сборам все готовы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 4 мая 2017, 12:00

      Там этого выродка будут носить на руках!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 мая 2017, 11:56

      Там нужны фашистские прихвостни!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 3 мая 2017, 14:40

      Просто удивительно! США уже 72 года укрывают фашистов на своей земле.
      Не заслуживают ли они большой и толстой ракеты?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 мая 2017, 14:27

      фашист к фашистам

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 мая 2017, 14:22

      к своим крышам подался!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 мая 2017, 14:09

      к идейным друзьям..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      а013аа 3 мая 2017, 13:44

      Хохляцкий фашист к пиндосам - все закономерно

      7
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