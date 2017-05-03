Зозуля ведет переговоры с клубом из США

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля может продолжить карьеру в США.

По информации источника, 27-летний форвард в настоящее время ведет переговоры с американским клубом «Нью-Йорк Космос». Предполагается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.

Напомним, что зимой Зозуля был близок к переходу в «Райо Вальекано», но трансфер сорвался из-за акции протеста мадридских болельщиков, которые обвинили украинца в неонацизме.