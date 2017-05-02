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    «Реал» встретится с «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

    Во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» будет принимать «Атлетико» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обе команды готовы побороться за выход в финал, учитывая амбициозные планы двух мадридских клубов. От этого зрители только выиграют!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 2 мая 2017, 21:51

      Удачи Реал !!!!!

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 мая 2017, 21:46

      Победят мадридцы))

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 мая 2017, 12:29

      матч вероятно получится скучным, атлетико будут как обычно сушить игру и играть в обороне(

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 2 мая 2017, 12:17

      Вперед матрасники!!!

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