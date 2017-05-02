«Реал» встретится с «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» будет принимать «Атлетико» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обе команды готовы побороться за выход в финал, учитывая амбициозные планы двух мадридских клубов. От этого зрители только выиграют!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико». Начало в 21:45, не пропустите!

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