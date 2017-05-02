«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России

Во вторник, 2 мая, состоится финальный матч Кубка России, в котором «Локомотив» встретится с «Уралом». Игра пройдет в Сочи, на обновленном стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Урал». Начало в 18:45, не пропустите!

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