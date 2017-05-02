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«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России

2 мая 2017, 17:27
15

Во вторник, 2 мая, состоится финальный матч Кубка России, в котором «Локомотив» встретится с «Уралом». Игра пройдет в Сочи, на обновленном стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Урал». Начало в 18:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Локомотив Урал
Комментарии (15)
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Чеба
1493710716
Урал конечно удивил! Хочу чтоб локо победил!
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Диктор
1493711953
По всему фаворит встречи это Локомотив,но и от Урала можно ждать сенсации.
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stream15
1493712276
Давненько такого позорного финала не было.
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Павел Амурский
1493712525
Да, даже не знаешь кому и предпочтение отдать, кто-то составит пару спартаку для облажания в еврокубках.
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никo
1493714394
Болеем за ЛОКО! Удачи парням!!
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Dominator777
1493716073
Урал играет в более атакующий футбол, поэтому буду "болеть" за Урал. Но пусть победит сильнейший в этой паре и побольше голов в игре.
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Igor Belousov
1493717920
урал давай кубок
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hans6978T
1493718988
За Урал! Победы вам!
Ответить
4agaaa
1493733167
С точки зрения ЛЕ, то хотелось бы видеть сильную и опытную команду, которая набирала бы очки для страны! Но с другой стороны Урал проделал большой путь и для него это вершина всей истории!!! Так что удачи обоим!!!
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Roman Viktorovich
1493736189
Ну лично я сегодня за Урал. Выход в финал забудется, а победой в кубке они войдут в историю, неизвестно будет ли у них еще такая возможность. Также я считаю, что участие в лиге Европы клуба из Екатеринбурга, будет в целом полезнее для развития нашего футбола, хотя конечно у Локо, больше опыта и соответственно шансов принести в нашу копилку, больше очков.
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