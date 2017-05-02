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    «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России

    Во вторник, 2 мая, состоится финальный матч Кубка России, в котором «Локомотив» встретится с «Уралом». Игра пройдет в Сочи, на обновленном стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Урал». Начало в 18:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 17:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 мая 2017, 19:41

      Первый тайм ни о чем!

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 2 мая 2017, 17:43

      Ну лично я сегодня за Урал. Выход в финал забудется, а победой в кубке они войдут в историю, неизвестно будет ли у них еще такая возможность. Также я считаю, что участие в лиге Европы клуба из Екатеринбурга, будет в целом полезнее для развития нашего футбола, хотя конечно у Локо, больше опыта и соответственно шансов принести в нашу копилку, больше очков.

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 2 мая 2017, 17:38

      удачи

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 2 мая 2017, 16:52

      С точки зрения ЛЕ, то хотелось бы видеть сильную и опытную команду, которая набирала бы очки для страны! Но с другой стороны Урал проделал большой путь и для него это вершина всей истории!!! Так что удачи обоим!!!

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 2 мая 2017, 13:01

      за красивый и честный футбол!

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 2 мая 2017, 12:56

      За Урал! Победы вам!

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 мая 2017, 12:38

      урал давай кубок

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 2 мая 2017, 12:07

      Урал играет в более атакующий футбол, поэтому буду "болеть" за Урал. Но пусть победит сильнейший в этой паре и побольше голов в игре.

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      Рейтинг: +800

      forward33 2 мая 2017, 11:51

      Разыграют путёвку в ЛЕ)))

      0
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      Рейтинг: +18

      никo 2 мая 2017, 11:39

      Болеем за ЛОКО! Удачи парням!!

      0
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