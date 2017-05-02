Президент «ПСЖ» может быть наказан за критику судей

Национальный совет по этике планирует составить жалобу на президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, который раскритиковал судейскую бригаду после матча чемпионата Франции с «Ниццей» (1:3), сообщает AFP. Он, в частности, обвинил арбитра в том, что тот «убил игру».

Совет по этике остался недоволен интервью президента клуба, рекомендовав дисциплинарному комитету Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) открыть дело по этому поводу. Также расследовать заявления призвал профсоюз арбитров Франции.