Источник: «Интер» попытается приобрести Гризманна

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Италии. Как утверждается, в спор за игрока готов вступить «Интер». Рыночная стоимость француза оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее агент Гризманна признал, что предметный интерес к его клиенту пока проявил лишь «Манчестер Юнайтед». В Италии полагают, что «Интер», купив Гризманна, попытается этой сделкой заманить к себе и главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 32 матча, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач.