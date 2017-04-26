В среду «Спартак» оценит готовность Зе Луиша и Адриано к матчу против ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал в каком состоянии находятся нападающие команды Луис Адриано и Зе Луиш. По словам специалиста, в среду тренерский штаб оценит готовность игроков к матчу 26-го тура РФПЛ против ЦСКА.

«Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА», – сказал Каррера.

«Спартак» опережает ЦСКА на 10 очков, однако у армейцев есть игра в запасе.