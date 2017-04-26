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    В среду «Спартак» оценит готовность Зе Луиша и Адриано к матчу против ЦСКА

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал в каком состоянии находятся нападающие команды Луис Адриано и Зе Луиш. По словам специалиста, в среду тренерский штаб оценит готовность игроков к матчу 26-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    «Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА», – сказал Каррера.

    «Спартак» опережает ЦСКА на 10 очков, однако у армейцев есть игра в запасе.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2017 01:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 26 апреля 2017, 12:18

      Быстрей бы без них,тяжеловато особенно с закрытыми командами типа Ростова,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 апреля 2017, 10:18

      Без них очень тоскливо смотреть на Промеса, который в одиночку бегает по полю в окружении 2-3 защитников и бестолковой "поддержки" Комбарова, который добегает по флангу до защитника, ссыт в трусы и разворачивает атаку назад.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 26 апреля 2017, 09:11

      Даешь дубль как в октябре!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 09:08

      да уж пора бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 апреля 2017, 06:40

      Зе Луиш очень нужен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Freux 26 апреля 2017, 06:09

      Здоровья ребятам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Srres > Freux 27 апреля 2017, 21:15

      Здоровья и Победы!!!

      1
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