«Ростов» обыграл «Уфу» благодаря голу Полоза

И это при том что большую часть игры в защите только ОДИН игрок основы - Цезарь.
Браво мужики!!!!!!!!
«Ростов» обыграл «Уфу» в матче 25-го тура РФПЛ. Точный удар на своей счет записал Дмитрий Полоз.
1:0 – Полоз, 23
«Ростов» обыграл «Уфу» в матче 25-го тура РФПЛ. Точный удар на своей счет записал Дмитрий Полоз.
1:0 – Полоз, 23
И это при том что большую часть игры в защите только ОДИН игрок основы - Цезарь.
Браво мужики!!!!!!!!
В этом сезоне, если не учитывать игры в еврокубках, Ростов не за что хвалить. Сыграли много ничей, вылетели из кубка России, да и идут на 5 месте, не гарантирующее попадание в еврокубки. Да, хорошо играют отдельные игроки в Ростове, но результат говорит сам за себя, даже в призерах их нет. Если сравнивать с прошлым сезоном, то этот провален. Медали уже не взять, да и 4 место Краснодар скорее всего не отдаст. Получается в следующем сезоне Ростова не будет на европейской арене. А я знаю почему так, потому что игра в "автобус" бесконечно к хорошему приводить не будет. То же самое было у Бердыева и в Рубине, 2-3 сезона прокатывало, а потом и сдулись. Я не говорю, что Ростов и Бердыев плохие, я просто говорю что соперники уже поняли тактику этой команды, как когда-то это поняли в играх против Рубина. Можете сколько угодно кричать, что Спартак плохо играет, да и Ростову они по делу проиграли. Вот только есть одно большое НО, Спартак на 1-м месте, а Ростов на 5-м.
так может рассуждать только дилетант!
Почему это? За что хвалить в целом Ростов в этом сезоне РФПЛ? Ну хороши Навас, Джанаев, Полоз, Ерохин, Калачев. А в целом то чего добились?
Чего добились??? Ты что, только вчера футбол смотреть начал? Обыграли андерхлет, аякс, которые вышли в 1/2 ЛЕ, обошли ПСВ в непростой группе ЛЧ, обыгрывали Баварию дома, на равных играли с Атлетико в Мадриде, Спарту уничтожили и только в 1/4 ЛЕ в равной борьбе уступили МЮ. Результаты в рфпл это цена выступления в еврокубках (психология, эмоции и физика).
А так ничего конечно не добились, да, совсем ничего....
Ты прочитай внимательно что я написал - "если не учитывать игры в еврокубках". И дальше по тексту тоже прочитай о чем речь веду. А тоже утверждаешь что я дилетант, при этом даже не прочитав про что пишу.
В том то и дело, что все взаимосвязано. Если внимательно следил за играми ростова, то вспомни хотя бы выездные игры в перми и екатеринбурге, куда основа даже не летала... Если рассуждать так как ты, то Смолов не лучший бомбардир, если не учитывать его 14 голов)) Учитывать надо в целом весь сезон, нельзя рассматривать только какие то его части...
Вот только Смолов и Краснодар идут на 4-м месте, и будут играть в ЛЕ. А Ростов нет. Более того, Краснодар уже не первый год играет в еврокубках и при этом постоянно занимает место еврокубковое в РФПЛ. Стабильность - признак мастерства. Ну это мое мнение. Да, Ростов хорошо себя показал в Европе, но из-за потерь очков в РФПЛ, минимум год теперь там не сыграет.
Еще даже 25й тур не весь прошел, а ты уже все места расписал... Через месяц посмотрим кто где окажется. Гарантировано спартак чемпион и томь на вылет, остальное под вопросом!
Может быть ты и прав. Будем посмотреть.
Буду поддерживать все наши команды в еврокубках, вне зависимости от географии. Удачи локо 2мая! ))
Спасибо) Надеюсь что ведущие российские игроки Ростова будут участвовать в Кубке Конфидераций. Они это точно заслужили, еще бы Наваса поставить в защиту сборной, так вообще бы была красота.
21 век, а качество видео как будто на нокию 3310 снимали...
А с Бухаровым точно нечисто ! После таблеток съеденных им в игре со Спартаком ,сегодня решили припрятать Супербомбардира от возможного допингконтроля? Если что, так информация к размышлению...
Укус Полоза!!!
Молодцы!!!