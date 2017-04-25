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    «Кристал Пэлас» готов расстаться с Заха за 40 миллионов

    «Кристал Пэлас» готов отпустить нападающего Вилфрида Заха в другую команду этим летом. Руководство лондонского клуба расстанется с 24-летним ивуарийским футболистом в том случае, если за него будет заплачено как минимум 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Заха забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 30 матчах.

    Источник: The Times

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    25.04.2017 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 апреля 2017, 11:57

      Мне кажется, кристал пэлас даже доплатит клубу, который купит у них это бревно!

      -1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 11:28

      Откуда такие цены?!!! Нападающий забивший 31 голо в 268 играх (За всю карьеру) продают минимум за 40 миллионов фунтов стерлингов, что-то пошло не так на трансферном рынки

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