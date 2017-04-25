«Кристал Пэлас» готов расстаться с Заха за 40 миллионов

«Кристал Пэлас» готов отпустить нападающего Вилфрида Заха в другую команду этим летом. Руководство лондонского клуба расстанется с 24-летним ивуарийским футболистом в том случае, если за него будет заплачено как минимум 40 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Заха забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 30 матчах.