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    РФПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

    В матче 24-го тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Рубин» на стадионе «Металлург» сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола – 0:0.

    На данный момент в активе «Рубина» – 29 очков и 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» занимают 14-ю строчку, имея в активе 21 балл.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Крылья Советов (Самар) – Рубин (Казань) – 0:0

    Крылья Советов: Конюхов, Ятченко (Таранов, 19), Зотов, Божин, Надсон, Бато (Зинков, 57), Зуев, Мияйлович, Бруно (Ткачев, 74), Паскуато, Корниленко.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак (Камболов, 32), Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Канунников, Жонатас.

    Предупреждения: Корниленко, 40; Бруно, 64 – Бауэр, 67; Камболов, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 16:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      майкл 23 апреля 2017, 20:01

      Надо команду разгонять нет футбола в казани

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 апреля 2017, 17:37

      думаю,рубин в следующем сезоне ждет полная реорганизация......

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 апреля 2017, 17:09

      С таким составом надо за тройку бороться а не в середине таблицы бултыхаться

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      Рейтинг: +728

      GammiD > алекс88 23 апреля 2017, 17:31

      У нас состав только на бумаге сильный, а по факту набор сбитых летчиков. Занимаем ровно то место какое заслуживаем по игре!

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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 23 апреля 2017, 16:54

      Рубин пал, столько денег зря потратить на трансферы, один Бауэр Рубин хоть как-то тащит

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > MorDOR_13 23 апреля 2017, 17:01

      ...да не тащит этот Браузер РУБИН.

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      Рейтинг: +728

      GammiD > MorDOR_13 23 апреля 2017, 17:29

      У Бауэра игра бей беги... все... Из всех кого купили сейчас только ЛЕстьен играет, похоже закодировали алкаша. у Сонга и Мвила лички по 3,5 лимона бакинских рубллей. а играют на 3,5 российских... Нас в прошлом году наепали, какой то Остап Бендер понавез хламу с европы за 40 лимонов.

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