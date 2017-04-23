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РФПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

23 апреля 2017, 16:29
10

В матче 24-го тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Рубин» на стадионе «Металлург» сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола – 0:0.

На данный момент в активе «Рубина» – 29 очков и 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» занимают 14-ю строчку, имея в активе 21 балл.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Крылья Советов (Самар) – Рубин (Казань) – 0:0

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко (Таранов, 19), Зотов, Божин, Надсон, Бато (Зинков, 57), Зуев, Мияйлович, Бруно (Ткачев, 74), Паскуато, Корниленко.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак (Камболов, 32), Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Корниленко, 40; Бруно, 64 – Бауэр, 67; Камболов, 90+4.

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Турнирная таблица РФПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин
Комментарии (10)
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MorDOR_13
1492955671
Рубин пал, столько денег зря потратить на трансферы, один Бауэр Рубин хоть как-то тащит
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алекс88
1492956551
С таким составом надо за тройку бороться а не в середине таблицы бултыхаться
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84aivengo
1492958257
думаю,рубин в следующем сезоне ждет полная реорганизация......
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майкл
1492966912
Надо команду разгонять нет футбола в казани
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