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    Источник: Гвардиола может получить 250 миллионов на покупку новичков

    «Манчестер Сити» может провести масштабное усиление состава в летнее трансферное окно. Как сообщается, руководство клуба готово выделить под покупку новичков существенные средства. Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола потенциально может рассчитывать на 250 миллионов фунтов стерлингов.

    Не исключается, что часть данных средств пойдет на покупку нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Также утверждалось о готовности «Манчестер Сити» приобрести у «Атлетико» Антуана Гризманна за 90 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    23.04.2017 11:44
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