Гризманн достиг отметки в 100 голов в Примере

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором единственного забитого мяча в матче 33-го тура Примеры против «Эспаньола» (1:0). Этот гол стал для форварда 100-м в чемпионате Испании. Среди французов игрок уступает по этому показателю только нападающему «Реала» Кариму Бензема.

В текущем сезоне на счету Гризманна 31 матч, 16 голов и семь голевых передач.