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    Гризманн достиг отметки в 100 голов в Примере

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором единственного забитого мяча в матче 33-го тура Примеры против «Эспаньола» (1:0). Этот гол стал для форварда 100-м в чемпионате Испании. Среди французов игрок уступает по этому показателю только нападающему «Реала» Кариму Бензема.

    В текущем сезоне на счету Гризманна 31 матч, 16 голов и семь голевых передач.

    Источник: Opta

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    23.04.2017 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 02:48

      Молодой парень в одном из лучших чемпионатов мира забивает 100 голов, а его российские коллеги в мусорном чемпионате хорошо если к концу карьеры достигнут этот рубеж... В стране где даже суслик - футбольный эксперт, ни кто не может до сих пор сказать почему так происходит...

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