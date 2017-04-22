«Манчестер Сити» готов заплатить за Гризманна 90 миллионов евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделка может состояться летом. «Горожане» готовы заплатить за француза около 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Нынешний контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»