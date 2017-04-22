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    «Манчестер Сити» готов заплатить за Гризманна 90 миллионов евро

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделка может состояться летом. «Горожане» готовы заплатить за француза около 90 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Нынешний контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

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    Источник: Daily Mail

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    22.04.2017 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 апреля 2017, 16:45

      не надо в мс переходить... там никто не видел счастья.. де брюйне тоже сдох..

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