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    Тарханов: «Новый стадион «Зенита» впечатляет!»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в преддверии гостевого поединка 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» выразил восхищение новой ареной сине-бело-голубых. Игра питерцев со «шмелями» станет первой официальной на стадионе «Санкт-Петербург».

    «Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать», – сказал Тарханов.

    Встреча «Зенит» – «Урал» начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: ФК «Урал»

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    22.04.2017 13:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +161

      sidors32 22 апреля 2017, 16:05

      Да уж, газон ужасный. Такое впечатление, что там песка больше, чем земли

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 апреля 2017, 16:04

      Так 40 лярдов вложили ( втулили, распилили, похоронили, закопали, отмыли, закатали и дальше по-списку русского языка ). Ещё бы он не нравился. Если раньше ездили в Эрмитаж, то сейчас можно ехать на Стадион с одной мыслью - я тоже топтал 40 лярдов.

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 22 апреля 2017, 15:43

      крыша протекает,газон вырывается,вип ложей недовольны,а в остальном впечатляет(((

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 22 апреля 2017, 15:11

      это точно)))крыша самое главное в этом стадионе

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      Рейтинг: +2250

      kvm 22 апреля 2017, 14:58

      поле плешивое

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 14:10

      - Тарханов , я ещё больше зауважаю ваших футболистов , если "стимуляторы" для "Урала" не повлияли бы на исход матча !

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      Рейтинг: +722

      Urry 22 апреля 2017, 14:10

      Вот и нас новый стадион!

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