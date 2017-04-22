Тарханов: «Новый стадион «Зенита» впечатляет!»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в преддверии гостевого поединка 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» выразил восхищение новой ареной сине-бело-голубых. Игра питерцев со «шмелями» станет первой официальной на стадионе «Санкт-Петербург».

«Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать», – сказал Тарханов.

Встреча «Зенит» – «Урал» начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.