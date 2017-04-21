Орлов: «Слуцкий «Зениту» не подойдет. Он уже в возрасте, да и звезды под него не поедут»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о возможном приглашении в «Зенит» бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. По мнению Орлова, петербургскому клубу не нужен 45-летний специалист.

– Слуцкий – это возможно?

– Слуцкий сдал экзамен на английский язык. Теперь он может работать в Англии, он хочет там работать. Но для «Зенита» он не подойдет.

– Почему?

– Потому что под него никто не поедет. «Зениту», если он хочет держать высокую планку, нужны две-три звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого и его авторитет. Его же пока ни один клуб чемпионшипа не берет, это вторая лига, а уж АПЛ не берет. А зачем нам тренер, которого АПЛ не берет? Подумайте. И потом, он ведь не молодой растущий тренер. Он уже в возрасте. Он с ЦСКА играл. Но это не тот уровень.

– Он с ЦСКА проходил в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию, да и не надо. Надо искать что-то другое, если искать. Клуб будет решать. Слуцкий в хорошей форме. Я слышал его комментарий, слушал с удовольствием. Это был настоящий комментаторский комментарий. Это было хорошо. Видно, что он там в Англии следит за футболом.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА зимой 2016 года. Специалист возглавлял армейский клуб на протяжении семи лет.

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