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  • Орлов: «Слуцкий «Зениту» не подойдет. Он уже в возрасте, да и звезды под него не поедут»

Орлов: «Слуцкий «Зениту» не подойдет. Он уже в возрасте, да и звезды под него не поедут»

21 апреля 2017, 12:07
28

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о возможном приглашении в «Зенит» бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. По мнению Орлова, петербургскому клубу не нужен 45-летний специалист.

– Слуцкий – это возможно?

– Слуцкий сдал экзамен на английский язык. Теперь он может работать в Англии, он хочет там работать. Но для «Зенита» он не подойдет.

– Почему?

– Потому что под него никто не поедет. «Зениту», если он хочет держать высокую планку, нужны две-три звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого и его авторитет. Его же пока ни один клуб чемпионшипа не берет, это вторая лига, а уж АПЛ не берет. А зачем нам тренер, которого АПЛ не берет? Подумайте. И потом, он ведь не молодой растущий тренер. Он уже в возрасте. Он с ЦСКА играл. Но это не тот уровень.

– Он с ЦСКА проходил в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию, да и не надо. Надо искать что-то другое, если искать. Клуб будет решать. Слуцкий в хорошей форме. Я слышал его комментарий, слушал с удовольствием. Это был настоящий комментаторский комментарий. Это было хорошо. Видно, что он там в Англии следит за футболом.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА зимой 2016 года. Специалист возглавлял армейский клуб на протяжении семи лет.

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Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Слуцкий Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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bset
1492767039
Ахахаха. 45 лет - это возраст. Представляю, Буффон такой заканчивает карьеру футболиста в 45, приходит в тренерскую школу, а ему такие "Извини, ты слишком стар для тренера"
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McDuff
1492767057
72 для комментатора это возраст
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stachel
1492768406
Насчет возраста Слуцкого, Орлов конечно малость ляпнул не подумав. Но то что Слуцкий Зениту не подходит. Тут он на 100% прав. Леонид - хороший тренер. Думающий. Но Зениту не подходит. У Зенита амбиции немного иного уровня.
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Tony Sam
1492768554
То есть нужен тренер моложе 45,но уже имеющий авторитет в Европе?Допустим,Гвардиола.Ему 46.Моуриньо 54.Даже один из лучших молодых тренеров Почеттино 45 лет.Вальверде,Сампаоли...все старше 45.
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Asbjorn
1492768946
Луческу за то молод,фигню Геннадий говорит
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Игорь В
1492770189
Может Орлову пора подлечить головку?? Маразмирует крендель
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Krics
1492771332
Гена , как Путин -непотопляем. Пора на пенсию, отдохни. Слуцкий , как коментатор великолепен.
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eleng
1492772098
Очередной бред от псевдоэксперта, некоторые люди ещё в футбол играют в 45, а он тренера в этом возрасте старым "сделал".
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kanav67
1492778692
Юный Гена Орлов с явными признаками маразма, считает 45 летнего ЛВС старым. А сколько "звезд" прошло через Зенит при Адвокате, Спалетти, Боаше и Луческу? И где они, где Домингес, Рондон, Рязанцев, Файзуллин, Молло, Новосельцев, Ансальди, Б.Алвеш, и еще десятка 2 иных? В Зените у всех, начиная с Миллера, включая Дюкова, Митрофанова и завершая Орловым серьезное заболевание, аналогичное несварению большого количества пищи, только вместо пищи гигантские деньги. В этом вся проблема.
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Тазит
1492784198
..Чем дальше живешь, тем яснее - Сто раз убеждаюсь на дню : Кто-то несет ахинею, А кто-то просто﻿...
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