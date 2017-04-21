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    Орлов: «Слуцкий «Зениту» не подойдет. Он уже в возрасте, да и звезды под него не поедут»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о возможном приглашении в «Зенит» бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. По мнению Орлова, петербургскому клубу не нужен 45-летний специалист.

    – Слуцкий – это возможно?

    – Слуцкий сдал экзамен на английский язык. Теперь он может работать в Англии, он хочет там работать. Но для «Зенита» он не подойдет.

    – Почему?

    – Потому что под него никто не поедет. «Зениту», если он хочет держать высокую планку, нужны две-три звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого и его авторитет. Его же пока ни один клуб чемпионшипа не берет, это вторая лига, а уж АПЛ не берет. А зачем нам тренер, которого АПЛ не берет? Подумайте. И потом, он ведь не молодой растущий тренер. Он уже в возрасте. Он с ЦСКА играл. Но это не тот уровень.

    – Он с ЦСКА проходил в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    – Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию, да и не надо. Надо искать что-то другое, если искать. Клуб будет решать. Слуцкий в хорошей форме. Я слышал его комментарий, слушал с удовольствием. Это был настоящий комментаторский комментарий. Это было хорошо. Видно, что он там в Англии следит за футболом.

    Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА зимой 2016 года. Специалист возглавлял армейский клуб на протяжении семи лет.

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    Источник: «Эхо Москвы»

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    21.04.2017 12:07
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 19:58

      Гена, ты чё, офонарел, какой Слуцкер? Разве что кагал так решил, но тогда пусть сами и смотрят.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 18:47

      у Орлова уже крыша едет, если Слуцкий уже старый то Луческу просто младенец, а сам Орлов грудной малыш

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 апреля 2017, 17:16

      ..Чем дальше живешь, тем яснее -
      Сто раз убеждаюсь на дню :
      Кто-то несет ахинею,
      А кто-то просто﻿...

      2
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      Рейтинг: +145

      Danjer 21 апреля 2017, 17:00

      А Луческу то 18 недавно стукнуло,если чет в возрасте дела Семака назад,прекращать ныть,и делать команду,вот и все решение))

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 21 апреля 2017, 16:49

      А по моему у Слуцкого самый норм возраст ля тренера,,,,в этом возрасте тренер ещё может расти в мастерстве и расти

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:28

      Орлову откуда знать кого приглашать,да и думаю Слуцкий не примет Зенит,только и вернется к армейцам,да и сказать что он сильный тренер-незнаю,игрочище сильные были у него

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 апреля 2017, 16:03

      орлов великий специалист просто слов других нет

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      Рейтинг: +628

      kanav67 21 апреля 2017, 15:44

      Юный Гена Орлов с явными признаками маразма, считает 45 летнего ЛВС старым. А сколько "звезд" прошло через Зенит при Адвокате, Спалетти, Боаше и Луческу? И где они, где Домингес, Рондон, Рязанцев, Файзуллин, Молло, Новосельцев, Ансальди, Б.Алвеш, и еще десятка 2 иных? В Зените у всех, начиная с Миллера, включая Дюкова, Митрофанова и завершая Орловым серьезное заболевание, аналогичное несварению большого количества пищи, только вместо пищи гигантские деньги. В этом вся проблема.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 апреля 2017, 15:36

      Слуцкаму звезды не нужны у него в командах их и не было а результат был везде а в Зените каких сколько звезд не было а результата как не было так и нет

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      Рейтинг: +1381

      marslond 21 апреля 2017, 14:52

      Я думаю, если Орлову скажут, что он уже в возрасте, болельщики его не слушают, поэтому комментировать пора заканчивать, ему явно будет не приятно. Ну, что за бред вы говорите товарищ. Луческу наверно молодой и под него куча звёзд из Крыльев приехала...

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