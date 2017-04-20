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    Федерация футбола Испании оставила в силе дисквалификацию Неймара

    Испанская Федерация футбола отклонила апелляцию «Барселоны» касаемо дисквалификации Неймара. 25-летний бразилец был удален в матче 31-го тура Примеры против «Малаги».

    Таким образом, форвард пропустит встречу с «Реалом», которая состоится 23 апреля.

    В текущем сезоне на счету Неймара 15 голов и 24 результативные передачи в 40 матчах всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Источник: ESPN

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    20.04.2017 22:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 апреля 2017, 21:37

      Когда игрок начинает везти себя таким образом как Неймар, тогда когда он чувствует что игроки соперника совершают неоднократные фолы нанося травмы а свисток молчит потому что судья иногда кладет свой свисток не в карман а в жопу, и не может или не хочет доставать его!!! ))

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 апреля 2017, 00:00

      Справедливо!! Товарищ тогда спецом шёл на грубый фол, и ещё вёл себя как клоун после удаления. Отдохнёт, мозг включит и может что-то путное за оставшиеся игры сделает!

      2
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Ajax_Amsterdam 21 апреля 2017, 10:38

      не-не-не, ты чего :)
      Это Реал проплатил, чтобы дискву оставили :)

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > hellkid 22 апреля 2017, 12:09

      Правильно , даже за фолл за которую Неймар получил красную РЕАЛ платил -но самому Неймару.Он же продажный.Бпрса вылетел из ЛЧ , тоже РЕАЛ виноват.Месси и Суарес остались в тени в матче с Юве , тоже РЕАЛ виноват.И в конце , завтра в Эль-классико Барса проиграет-тоже РЕАЛ будет виноватым.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > nelez 22 апреля 2017, 15:28

      все верно :)

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