Федерация футбола Испании оставила в силе дисквалификацию Неймара

Испанская Федерация футбола отклонила апелляцию «Барселоны» касаемо дисквалификации Неймара. 25-летний бразилец был удален в матче 31-го тура Примеры против «Малаги».

Таким образом, форвард пропустит встречу с «Реалом», которая состоится 23 апреля.

В текущем сезоне на счету Неймара 15 голов и 24 результативные передачи в 40 матчах всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.