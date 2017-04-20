Ромеро, Мхитарян и Ибрагимович выйдут с первым минут в матче против «Андерлехта»

Известны стартовые составы на встречу 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт».

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Байи, Шоу, Валенсия, Лингард, Погба, Кэррик, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Спайич, Ханни, Денкондер, Кипчу, Тилеманс, Ачимпонг, Теоодорчик.

Матч на «Олд Траффорд» начнется в 22:05 по московскому времени.

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