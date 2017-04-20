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    Ромеро, Мхитарян и Ибрагимович выйдут с первым минут в матче против «Андерлехта»

    Известны стартовые составы на встречу 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед»«Андерлехт».

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Байи, Шоу, Валенсия, Лингард, Погба, Кэррик, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.

    «Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Спайич, Ханни, Денкондер, Кипчу, Тилеманс, Ачимпонг, Теоодорчик.

    Матч на «Олд Траффорд» начнется в 22:05 по московскому времени.

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    Источник: Twitter

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    20.04.2017 21:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 апреля 2017, 21:57

      Не удивительно. МЮ надо брать ЛЕ, поскольку это единственная возможность участвовать в ЛЧ в след. году.

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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 20 апреля 2017, 21:53

      Обе забьют

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