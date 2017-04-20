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    Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе

    Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе. По словам специалиста, он готов возглавить клуб английской Премьер-лиги.

    «Готов ли я вернуться к тренерской работе? Готов. Возглавить клуб АПЛ? Почему нет? Я все-таки европейский тренер. Главное, чтобы был хороший проект, а я готов трудиться, где бы он ни был», – заявил Раньери.

    Итальянец возглавлял «Лестер» с 2015 по 2017 года, приведя команду к победе в чемпионате Англии.

    Источник: Daily Mail

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    20.04.2017 13:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 апреля 2017, 15:53

      В АПЛ не получится. Там Слуцкий первый в очереди.

      0
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      Рейтинг: +15

      Mus T 20 апреля 2017, 15:37

      Венгер не готов уйти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 апреля 2017, 14:56

      Раньери хороший тренер , думаю найдет себе местечко !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 20 апреля 2017, 13:39

      Давай в Зенит.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 20 апреля 2017, 13:33

      Вот бы в Зенит!!..

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 13:32

      Ему бы многострадальный МЮ, хотелось бы взглянуть на это

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > NEON-SM 20 апреля 2017, 14:50

      зачем? в МЮ Моуриньо справляется, игру хорошую поставил, единственное реализация, но это уже не к Жозе претензии))

      1
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 20 апреля 2017, 13:30

      Barcelona

      0
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      Рейтинг: +34

      segnetik 20 апреля 2017, 13:26

      Зенит?

      0
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