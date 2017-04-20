В АПЛ не получится. Там Слуцкий первый в очереди.
Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе. По словам специалиста, он готов возглавить клуб английской Премьер-лиги.
«Готов ли я вернуться к тренерской работе? Готов. Возглавить клуб АПЛ? Почему нет? Я все-таки европейский тренер. Главное, чтобы был хороший проект, а я готов трудиться, где бы он ни был», – заявил Раньери.
Итальянец возглавлял «Лестер» с 2015 по 2017 года, приведя команду к победе в чемпионате Англии.