Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе. По словам специалиста, он готов возглавить клуб английской Премьер-лиги.

«Готов ли я вернуться к тренерской работе? Готов. Возглавить клуб АПЛ? Почему нет? Я все-таки европейский тренер. Главное, чтобы был хороший проект, а я готов трудиться, где бы он ни был», – заявил Раньери.

Итальянец возглавлял «Лестер» с 2015 по 2017 года, приведя команду к победе в чемпионате Англии.