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    Неймар не сумел сдержать слез после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» – 0:0. Отметим, что по сумме двух встреч (0:3) каталонский клуб не сумел пробиться в следующую стадию и вылетел из турнира.

    После окончания встречи нападающий сине-гранатовых Неймар не смог сдержать эмоций и заплакал.

    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

    Источник: Twitter

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    20.04.2017 00:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 апреля 2017, 09:54

      Болел за Ювентус, но кажется судья был немного на стороне Юве но игру в целом он держал не форсировал события, и барса молодцы давили до последней минуты, весь матч как на одном дыхании, жаль неймара пипец, всё таки на гол они наиграли.

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      Рейтинг: +22

      drago922 20 апреля 2017, 09:27

      интересно за кого глоры барселоны будут типо болеть когда она выигрывать перестанет )

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > drago922 20 апреля 2017, 10:32

      Эт тебе не спартак

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      Рейтинг: +22

      drago922 20 апреля 2017, 09:24

      не только педик но ещё и нытик ), новый кристинка ростёт )

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 апреля 2017, 06:07

      наконец появилась интрига

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 апреля 2017, 05:55

      Наступает эпоха итальянского футбола...)))

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 апреля 2017, 05:09

      Гномик захворал :-)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 апреля 2017, 05:04

      Ути-пути. Ну да, судья нынче не помог.
      А девочка Пике не плакала, интересно?
      Вот и расплата, теперь всё на своих местах. Щас прибегут барсоглоры и начнут минусовать)

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 апреля 2017, 04:50

      Месси постарел

      -1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 апреля 2017, 03:27

      Юве на данный момент выглядит более цельной командой. Руководству Барсы нужно конкретно перезагружать состав

      2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 20 апреля 2017, 02:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ути пути, девочка расплакалась

      -4
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