Неймар не сумел сдержать слез после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» – 0:0. Отметим, что по сумме двух встреч (0:3) каталонский клуб не сумел пробиться в следующую стадию и вылетел из турнира.

После окончания встречи нападающий сине-гранатовых Неймар не смог сдержать эмоций и заплакал.

twit text — BT Sport Football (@btsportfootball) 19 апреля 2017 г.

Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов