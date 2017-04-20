Неймар не сумел сдержать слез после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Болел за Ювентус, но кажется судья был немного на стороне Юве но игру в целом он держал не форсировал события, и барса молодцы давили до последней минуты, весь матч как на одном дыхании, жаль неймара пипец, всё таки на гол они наиграли.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» – 0:0. Отметим, что по сумме двух встреч (0:3) каталонский клуб не сумел пробиться в следующую стадию и вылетел из турнира.
После окончания встречи нападающий сине-гранатовых Неймар не смог сдержать эмоций и заплакал.
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— BT Sport Football (@btsportfootball) 19 апреля 2017 г.
Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов