«Рома» хочет купить Капустку

Полузащитник «Лестера» Бартош Капустка может стать игроком «Ромы». Римляне намерены выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге, попав в состав лишь в двух встречах Кубка Англии. Предыдущим летом футболист играл на Евро-2016 в составе сборной Польши.

Стоимость Капустки составляет семь миллионов евро. Его покупка может стать первым трансфером для нового спортивного директора «Ромы» Рамона Мончи.