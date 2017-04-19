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    «Рома» хочет купить Капустку

    Полузащитник «Лестера» Бартош Капустка может стать игроком «Ромы». Римляне намерены выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге, попав в состав лишь в двух встречах Кубка Англии. Предыдущим летом футболист играл на Евро-2016 в составе сборной Польши.

    Стоимость Капустки составляет семь миллионов евро. Его покупка может стать первым трансфером для нового спортивного директора «Ромы» Рамона Мончи.

    Источник: Football Italia

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    19.04.2017 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 22 апреля 2017, 22:56

      может,президент "Ромы" перепутал трансферный шорт-лист с запиской жены для похода в магазинчик?

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