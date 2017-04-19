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    «Спартак» мог возглавить Ласло Болони

    Румынский тренер Ласло Болони был близок к назначению в московский «Спартак», сообщает Gazeta Sporturilor. Он рассматривался в качестве главного кандидата на вакантный пост, когда клуб покинул Дмитрий Аленичев.

    Сообщается, что договор не был подписан по причинам, которые не связаны с футбольной деятельностью. «Спартак» принял решение оставить главным тренером Массимо Карреру.

    «Спартак» лидирует в российской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 14:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 17:38

      На наш чемпионат хватает и одного румына

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 17:17

      Да хватит уже этих румын, с рфпл))

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 19 апреля 2017, 15:16

      Пронесло походу спартачей)))

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 апреля 2017, 15:07

      Очень смахивает на добрую копию Капелло ...)

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 14:56

      Ты кто?

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 апреля 2017, 14:52

      Ну и слава богу, что не подписали! Если Спартак станет чемпионом, то Каррера станет идолом для многих болельщиков команды! Ждем праздника Массимо!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2017, 14:49

      это намек на смену Луческу

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 апреля 2017, 14:39

      есть уже один цыган, хватит)))) нас макс устраивает более чем

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      Рейтинг: +197

      proekt 19 апреля 2017, 14:32

      КАРРЕРА ВЕРИМ!!!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 апреля 2017, 14:31

      Енто ваще хто???

      0
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