«Спартак» мог возглавить Ласло Болони

Румынский тренер Ласло Болони был близок к назначению в московский «Спартак», сообщает Gazeta Sporturilor. Он рассматривался в качестве главного кандидата на вакантный пост, когда клуб покинул Дмитрий Аленичев.

Сообщается, что договор не был подписан по причинам, которые не связаны с футбольной деятельностью. «Спартак» принял решение оставить главным тренером Массимо Карреру.

«Спартак» лидирует в российской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на десять очков.