Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Эвертон» готов расстаться с Лукаку за 120 миллионов

    «Эвертон» принял решение продать нападающего Ромелу Лукаку. Утверждается, что клуб из Ливерпуля готов отпустить 23-летнего бельгийского футболиста в другую команду в том случае, если за него будет заплачено как минимум 120 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что форвард отказался продлевать контракт с мерсисайдцами.

    В услугах Лукаку, который в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 24 гола в 31 матче, заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 19 апреля 2017, 13:42

      можно покупать 50-70 млн! за 120 млн можно покупать гризмана и облака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 апреля 2017, 13:21

      много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 апреля 2017, 13:06

      За столько не возьмут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 18 апреля 2017, 11:40

      А есть желающие потратить такие деньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2017, 11:21

      Сколько!? За Лукаку?))) Гонят ребята...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 18 апреля 2017, 11:13

      Надо заработать пока не поздно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 апреля 2017, 10:59

      раньше негров на полмешка кукурузы меняли, а щас мир сошел с ума

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Мясной Упырь 18 апреля 2017, 11:14

      А сейчас за русского футболиста в Европе не предложат, даже понюшку табаку. Пора уже опомниться. людей давно уже оценивают по деловым качествам, а не по цвету кожи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 апреля 2017, 10:48

      Продавайте а то бесплатно уйдет, контракт то он продлевать не будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Dgad 18 апреля 2017, 11:02

      у него контракт до 2019, время еще есть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > tilvan 18 апреля 2017, 11:08

      Время поторговаться.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 18 апреля 2017, 10:48

      Куда катится мир?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 18 апреля 2017, 10:44

      А чего не миллиард?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11