«Эвертон» готов расстаться с Лукаку за 120 миллионов

«Эвертон» принял решение продать нападающего Ромелу Лукаку. Утверждается, что клуб из Ливерпуля готов отпустить 23-летнего бельгийского футболиста в другую команду в том случае, если за него будет заплачено как минимум 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард отказался продлевать контракт с мерсисайдцами.

В услугах Лукаку, который в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 24 гола в 31 матче, заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».