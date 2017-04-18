«Эвертон» готов расстаться с Лукаку за 120 миллионов

можно покупать 50-70 млн! за 120 млн можно покупать гризмана и облака!
«Эвертон» принял решение продать нападающего Ромелу Лукаку. Утверждается, что клуб из Ливерпуля готов отпустить 23-летнего бельгийского футболиста в другую команду в том случае, если за него будет заплачено как минимум 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что форвард отказался продлевать контракт с мерсисайдцами.
В услугах Лукаку, который в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 24 гола в 31 матче, заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».