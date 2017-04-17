Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адамс назвал Примеру лучшей лигой мира

    Главный тренер «Гранады» Тони Адамс считает чемпионат Испании лучшей лигой в мире.

    «Испанская Примера является сложным чемпионатом. На мой взгляд, это лучшая лига в мире, но не говорите об этом англичанам!

    Перспективы «Гранады»? Трудно будет изменить психологию команды за оставшееся время, но у меня есть несколько козырей», – цитирует Адамса Reuters.

    Напомним, что он возглавил «Гранаду» 10 апреля. В своем дебютном матче в новой роли он проиграл «Сельте» со счетом 0:3.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 апреля 2017, 18:22

      апл лучшая лига там нет явных лидеров как в испании германии и италии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Евгений Б 17 апреля 2017, 13:33

      С точки зрения еврокубков, то да, там последние годы доминирует Испания. Если смотреть с точки интриги чемпионата, то АПЛ безоговорочный лидер. В АПЛ ведут борьбу за победу в чемпионате 6-7 команд одних и тех же (ну как минимум ставят задачи на победу) , тогда как в Испании постоянно играют за победу в чемпионате всего 2 команды, иногда 3).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 17 апреля 2017, 12:58

      Английская хоть и уступает испанской, но она интересней и смотреть приятнее чем Испанская

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 апреля 2017, 12:40

      Лучшая лига бесспорно АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 апреля 2017, 12:09

      открытие не сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 17 апреля 2017, 11:53

      ???

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11