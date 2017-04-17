Адамс назвал Примеру лучшей лигой мира

Главный тренер «Гранады» Тони Адамс считает чемпионат Испании лучшей лигой в мире.

«Испанская Примера является сложным чемпионатом. На мой взгляд, это лучшая лига в мире, но не говорите об этом англичанам!

Перспективы «Гранады»? Трудно будет изменить психологию команды за оставшееся время, но у меня есть несколько козырей», – цитирует Адамса Reuters.

Напомним, что он возглавил «Гранаду» 10 апреля. В своем дебютном матче в новой роли он проиграл «Сельте» со счетом 0:3.