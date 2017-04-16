Гаджиев даст ответ по новому контракту до конца апреля

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб надеется на продление контракта с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Напомним, соглашение специалиста истекает по окончании текущего сезона.

«Очень надеюсь, что контракт с Гаджи Гаджиевым будет продлен. В этом месяце уже точно узнаем, будет ли продлено соглашение», – сказал функционер.

«Амкар» на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.