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    Гаджиев даст ответ по новому контракту до конца апреля

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб надеется на продление контракта с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Напомним, соглашение специалиста истекает по окончании текущего сезона.

    «Очень надеюсь, что контракт с Гаджи Гаджиевым будет продлен. В этом месяце уже точно узнаем, будет ли продлено соглашение», – сказал функционер.

    «Амкар» на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 19:31

      Надо остаться,только рисунок игры появился,команда неплохая!!!!!!!!!!!удачи вам

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