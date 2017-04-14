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    Халк, Витсель и Виллаш-Боаш встретились в Китае

    Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель встретился в Китае с нападающим «Шанхай СИПГ» Халком. Напомним, оба футболиста ранее выступали в России за «Зенит».

    Бельгийский хавбек также пообщался с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашем, который теперь возглавляет ту же команду, за которую играет Халк.

    «Очень рад видеть тебя, мой брат», – сообщил Халк на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.04.2017 23:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 апреля 2017, 01:57

      все равно уровень футбола в Китае слабый,смотрел игру Халка......вообщем вовремя его продали,смотреть не на что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 апреля 2017, 01:22

      Встреча миллиардеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 15 апреля 2017, 00:27

      шо попало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 апреля 2017, 00:25

      Очень рад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 апреля 2017, 00:07

      Скоро ЧМ будет не нужен , все будут играть в Китае .......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 апреля 2017, 00:07

      Встреча клуба любителей хруста купюр

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 15 апреля 2017, 00:04

      звучит как анекдот )

      встречаются раз - русский, грузин и еврей.....)

      3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 апреля 2017, 00:04

      кинулись оба за деньгами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 14 апреля 2017, 23:25

      бледненько аксель выглядит)

      0
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