Халк, Витсель и Виллаш-Боаш встретились в Китае

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель встретился в Китае с нападающим «Шанхай СИПГ» Халком. Напомним, оба футболиста ранее выступали в России за «Зенит».

Бельгийский хавбек также пообщался с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашем, который теперь возглавляет ту же команду, за которую играет Халк.

«Очень рад видеть тебя, мой брат», – сообщил Халк на своей странице в Instagram.