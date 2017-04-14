«Рубин» может приобрести полузащитника сборной Эквадора

Полузащитник «Крус Асуль» и сборной Эквадора Хоао Рохас может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, стороны уже ведут переговоры о трансфере футболиста, сделка может состояться во время летнего трансферного окна.

Отметим, что 27-летний игрок выступает за национальную команду с 2008 года, в составе которой провел 33 матча и забил два гола. Цвета «Крус Асуль» футболист защищает с 2015 года, где в 115 играх отметился 20-ю забитыми мячами.