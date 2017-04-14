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    «Рубин» может приобрести полузащитника сборной Эквадора

    Полузащитник «Крус Асуль» и сборной Эквадора Хоао Рохас может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, стороны уже ведут переговоры о трансфере футболиста, сделка может состояться во время летнего трансферного окна.

    Отметим, что 27-летний игрок выступает за национальную команду с 2008 года, в составе которой провел 33 матча и забил два гола. Цвета «Крус Асуль» футболист защищает с 2015 года, где в 115 играх отметился 20-ю забитыми мячами.

    Источник: Р-Спорт

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    14.04.2017 21:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 апреля 2017, 11:39

      Рубину это не поможет, лучше верните Бекиевича!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 апреля 2017, 07:27

      И зарплату ему сразу..,миллиона 3-4 евро.(
      А Сереге Рыжикову еще урезать...((

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 апреля 2017, 02:14

      для зашитника как раз забивной. надо брать

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > x-x-x-x-x 15 апреля 2017, 17:53

      ...сказано же--- полузащитник.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 апреля 2017, 00:31

      куда ещё покупать эти не играют

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 апреля 2017, 23:23

      эквадор это работяга..но не забивной какой то..

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 апреля 2017, 22:11

      Еще одну РАчину купят. )

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